Трамп анонсував зустріч із Путіним в Угорщині — що відомо

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним у Будапешті, щоб подивитися, чи можна «покласти край цій безславній війні між Росією та Україною».

За підсумками двогодинної телефонної розмови з російським диктатором, президент США Дональд Трамп повідомив, що вони домовилися зустрітися в Будапешті.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Судячи з поста Трампа, Путін безсоромно лестив американському президентові і «сипав» компліментами».

«Я щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і він був дуже продуктивним. Президент Путін привітав мене та Сполучені Штати з великим досягненням миру на Близькому Сході — тим, про що, як він сказав, мріяли віками. Я дійсно вважаю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо досягнення закінчення війни між Росією та Україною», — написав Трамп.

Також Путін не забув підлеститися до першої леді, Меланії Трамп.

«Президент Путін подякував Першій леді, Меланії, за її участь у роботі з дітьми. Він був дуже вдячний і сказав, що це буде продовжено», — сказав Трамп, очевидно, маючи на увазі роль своєї дружини в поверненні викрадених Росією українських дітей.

Також глава Білого дому похвалився, що вони з Путіним присвятили значну частину розмови питанням торгівлі між Росією та Сполученими Штатами після закінчення війни з Україною.

За словами Трампа, до цього відбудеться зустріч високопоставлених делегацій Росії та США, яка запланована на наступний тиждень. З американського боку її очолить держсекретар Марко Рубіо. Місце цієї зустрічі буде визначено пізніше.

Далі Трамп анонсував, що зустрінеться з російським диктатором в гостях у його угорського «друга» і критика України Орбана — у Будапешті.

«Президент Путін і я потім зустрінемося в узгодженому місці — у Будапешті, Угорщина, щоб подивитися, чи зможемо ми покласти край цій „безславній“ війні між Росією та Україною. Завтра я зустрінуся з президентом Зеленським в Овальному кабінеті, де ми обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова принесла великі результати», — підсумував Дональд Трамп.

Раніше у Білому домі розповіли про перші результати розмови Трампа і Путіна. Завтра, 17 жовтня, має відбутися зустріч Зеленського з Трампом.

