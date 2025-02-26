Трамп анонсував зустріч із Зеленським: подробиці

Американський президент також зазначив, що США отримають назад свої вкладені в Україну кошти із надлишком.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його український колега Володимир Зеленський цього тижня прибуде до Вашингтона, щоб підписати угоду щодо корисних копалин.

Про це пише Sky News.

За словами Трампа, зустріч відбудеться у суботу, 1 березня, а відповідна угода між США та Україною вже майже узгоджена сторонами.

“Ми майже домовилися про нашу угоду щодо рідкісних земель”, – заявив Трамп, наголосивши, що це може бути “угода на трильйон доларів”.

На питання журналістів, що отримає Київ за співпрацю в галузі рідкісноземельних металів, Трамп відповів, що це:

350 мільярдів доларів, які, за його словами, США вже виділили Україні;

велика кількість військової техніки;

можливість продовжувати боротьбу.

“Українські солдати дуже хоробрі, але без США, їхніх грошей та техніки ця війна закінчилася б дуже швидко”, – додав він.

Крім того, Трамп нагадав, що саме він ухвалив рішення про постачання Україні “Джавелінів”.

Нагадаємо, оновлена угода між Україною та США щодо спільного видобутку корисних копалин наближається до підписання, але ключові деталі все ще обговорюються.

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