Трамп анонсував зустріч із Зеленським і згадав про Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським вже 21 січня.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Трамп переконаний у готовності президента Росії Володимира Путіна укласти угоду про мир в Україні.

«Я веду переговори з президентом Путіним, і, я вважаю, він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським, і, думаю, він також хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні», — розповів очільник Білого дому.

Нагадаємо, 20 січня Зеленський заявив, що зараз його головний пріоритет — план допомоги людям в енергетиці після атак, тому він обирає Україну замість економічного форуму в Давосі. Президент наголосив, що поїде на зустріч лише тоді, коли будуть готові документи щодо енергетичних пакетів або рішення про додаткові системи ППО.

Зауважимо, 21 січня спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив Bloomberg, що Путін прагне мирної угоди, хоча й не демонструє готовності до територіальних поступок щодо сходу України. За словами Віткоффа, він разом із іншим посланцем американського лідера Джаредом Кушнером завтра вирушає до Москви на зустріч, ініційовану російською стороною, щоб обговорити план припинення війни з 20 пунктів, який готовий уже на 90%.