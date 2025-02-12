Зустріч з Путіним, доля членства України в НАТО і мир: що наговорив Трамп в останньому виступі

Президент США Дональд Трамп після переговорів з російським диктатором Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, заявив, що проти членства України в НАТО.

Про це передає CBS News.

Відмова від НАТО і окупованих територій

Голова Білого дома сказав, що згоден з тим, щоб зняти перспективу приєднання України до НАТО. "Я не думаю, що це (вступ України до НАТО - Ред.) практично. Питання України в НАТО більше не обговорюється, мене це влаштовує", - заявив він.

Трамп вважає малоймовірним повернення України станом до кордонів 2014 року. На його думку, окуповані території навряд чи вдасться повернути.

(Глава Пентагону Піт Гегсет - Ред.) сьогодні сказав, що це малоймовірно, чи не так? Це, звісно, ​​здається малоймовірним. Вони захопили багато землі, і боролися за цю землю, і втратили багато солдатів, але мені так здається, і я не висловлюю своєї думки з цього приводу, але багато читав про це, і багато людей думають, що це малоймовірно. Частина повернеться. Я думаю, що частина повернеться, так, частина цієї землі повернеться", - сказав президент США.

Чи є Україна рівноправним учасником перемовин

Президента США запитали, чи вважає він Україну рівноцінним учасником переговорному процесу. На що Трамп вирішив відповісти ухильно: "Це цікаве питання. Я думаю, що їм доведеться укласти світ. Людей убивають, і я думаю, що їм доведеться укласти світ. Я сказав, що це погана війна, і я думаю, що їм доведеться укласти мир. Ось що я гадаю".

Зустріч з Путіним

Також Трамп анонсував, що проведе зустріч з диктатором Путіним в Саудівській Аравії.

Виступаючи в Овальному кабінеті, Трамп сказав, що телефонна розмова з Путіним тривала приблизно годину, і сказав, що обидва лідери, швидше за все, зустрінуться в Саудівській Аравії. Він сказав журналістам, що Путін "хоче миру" і "хоче, щоб це закінчилося".

Що сказав Путін Трампу про припинення вогню

На думку Трампа, припинення вогню в Україні можливе "вже у не надто далекому майбутньому".

Президент США зізнався, що запропонував Путіну зупинення вогню в Україні, але почув від диктатора, що той нібито "не хоче, аби вирішення ситуації було тимчасовим".

Вибори в Україні

Крім того, голова Білого дому висловився про вибори в Україні. На його думку, в Україні "у якийсь момент" мають пройти нові вибори.

Що буде з допомогою США

Також президент США запевнив, що Штати, як і раніше, надають допомогу Україні, але він "хоче, щоб допомога надавалася під гарантії". За його словами, глава Мінфіну США Скот Бессент має привезти з Києва документ із гарантіями повернення вкладених коштів на підтримку України.

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