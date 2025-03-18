Трамп анонсував зустріч з важливим політиком: деталі

Китайський лідер Сі Цзіньпін незабаром відвідає Вашингтон. Поїздка китайського лідера до США відбудеться на тлі загострення торгової напруженості між двома найбільшими економіками світу.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Bloomberg.

За словами американського лідера, Сі Цзіньпін приїде в "не у віддаленому майбутньому". Втім, інших деталей Трамп не повідомив.

Видання пише, що очільник Білого дому посилив торговельну війну з Китаєм, двічі підвищуючи мита на імпорт з азіатської країни. Президент США назвав ці кроки відповіддю на нездатність Пекіна зупинити потік нелегального фентанілу і прекурсорів, що використовуються для його виробництва.

Тим часом The Wall Street Journal повідомляв, що офіційні особи США і Китаю обговорюють можливий "саміт з нагоди дня народження" в червні, на якому два лідери зустрінуться вперше відтоді, як Трамп вдруге повернувся до Білого дому. Президент США не уточнив конкретні терміни можливої зустрічі.