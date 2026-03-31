Трамп бачить лише один спосіб зупинити Путіна: Зеленський попередив про небезпеку для України

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп та його команда задля припинення війни може тиснути на Україну щодо територіальних поступок та вимагати виведення українських військ із власних територій.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю виданню Axios.

За словами президента, останні перемовини української делегації зі спецпосланцями Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером — у Маямі не принесли жодних результатів.

Глава держави заявив, що після завершення конфлікту з Іраном американська адміністрація відновить тиск на Україну, аби примусити до територіальних поступок заради завершення війни з Росією.

«Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки», — наголосив український президент.

Крім того, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, Зеленський заявив, що Росія повністю підтримує Іран. Москва передає Тегерану супутникові знімки військових баз США та ділиться оперативним досвідом використання безпілотників.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна може отримати гарантії безпеки від США лише за умови виведення військ із Донбасу. Президент попередив про ризики для України та Європи у разі відмови від оборонних позицій на Донбасі.