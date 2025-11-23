Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

До мирного плану США для врегулювання війни в Україні, який викликав різку критику в Європі та Україні, начебто причетний Джаред Кушнер — зять президента Дональда Трампа.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Співрозмовники видання стверджують, що представник президента США Стів Віткофф і спецпосланець російського президента Кирило Дмитрієв розробили план під час жовтневої зустрічі в Маямі. При цьому був присутній Джаред Кушнер, який уже працював з Віткоффом над мирною угодою між Ізраїлем і Газою.

Реклама

Президент США Дональд Трамп про розроблений план начебто дізнався в останню хвилину, але він «благословив» його, як тільки американського лідера проінформували.

Видання також повідомило, що ключові посадовці США навіть не були поінформовані про деталі мирного плану. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо, який очолює зовнішньополітичну діяльність Білого дому, у розробці плану участі не брав.

Нагадаємо, у суботу, 22 листопада, президент США Дональд Трамп заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

У «мирному плані» Трампа, який складається з 28 пунктів, йдеться про те, що Київ має погодитися на значні територіальні поступки на користь Росії. Зокрема, документ передбачає передавання РФ всієї східної частини Донбасу, включаючи неокуповані території.

Реклама

У неділю, 23 листопада, під час переговорів у Женеві президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову звинуватив українську владу, що вона нібито «не висловила жодної вдячності» за його зусилля у мирному врегулюванні війни з РФ. Він також дорікнув Європі за те, що вона продовжує купувати нафту в Росії.