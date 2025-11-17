Трамп "благословив" санкції проти союзників Путіна: Ліндсі Грем розкрив план Конгресу

Ліндсі Грем / © Associated Press

Дональд Трамп "благословив" новий законопроєкт, який розширює повноваження президента США щодо впливу на країни, що продовжують купувати російську нафту та газ. Документ дозволить Білому дому вводити вторинні санкції або тарифи проти таких держав.

Про це заявив сенатор Ліндсі Грем заявив на платформі X.

“Я дуже радий, що з благословення президента Трампа Конгрес просуватиме законопроєкт про санкції проти Росії, який підтримується обома партіями та надасть президенту Трампу більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні”, — заявив Грем.

За його словами, законопроєкт дозволяє вводити вторинні санкції й мита на розсуд президента проти країн, які "підтримують військову машину Путіна", купуючи дешеву російську нафту та газ. Ідеться не лише про Росію, а й про держави, які допомагають їй обходити обмеження, зокрема Іран.

Грем наголосив, що санкції, запроваджені Трампом проти двох найбільших російських нафтових компаній, уже дали результат. Тепер новий закон має, на його думку, посилити тиск на Кремль і стимулювати його до "мирних переговорів".

“Цей закон покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та повноважень, щоб підштовхнути Путіна до мирного завершення війни. Це рух до того, щоб покласти край війні гідно, справедливо, раз і назавжди”, — підсумував сенатор.

Нагадаємо, Трамп анонсував можливе запровадження нових санкцій проти держав, що мають економічні відносини з Росією. Підготовкою відповідного законопроєкту займається Республіканська партія. Ініціатива може дозволити президенту США запровадити мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоносії і не підтримують Україну. Йдеться про Іран, Китай та Індію.