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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп блефує, коли каже, що вийде з переговорного процесу: аналітик назвав причини

Такий крок з боку Трампа нічого йому не дасть.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Погрози президент Сполучених Штатів Дональда Трампа вийти з переговорного процесу, якщо не вдасться швидко досягти миру між Україною та російським агресорами, є агресивним блефом голови Білого дому.

Таку думку в етері Еспресо висловив політичний аналітик Володимир Горбач.

Він заяви, що такий крок з боку Трампа нічого йому не дасть.

«Швидше за все, це агресивний блеф з його боку, ці погрози вийти з переговорів. Бо що це дає Дональду Трампу? Так, вони (США, ред.) можуть переключити свою увагу на якісь інші події у світі. Але ніхто не пробачить їм, так би мовити, переговірної поразки на треку російсько-української війни. Тут вони точно не будуть переможцями і не будуть навіть нейтральними. Їхній імідж і образ постраждає не менше, ніж після втечі з Афганістану. Але тут я ще хочу сказати, добре це чи погано, потрібно міркувати ще з тої точки зору, що за великим рахунком, ми не просили Сполучені Штати бути посередником у цих переговорах», — сказав він.

Він нагадав, що у Вашингтоні самі прийняли рішення стати посередниками щодо війни між Україною та російськими агресорами.

«Це їхня власна ініціатива. Більше того, ініціативою перепозиціонування Сполучених Штатів з партнера і союзника України у посередника України вийшла адміністрація Дональда Трампа. І Марко Рубіо от вчора чи позавчора так і сказав фактично, що: „Ми можемо відмовитись від статусу посередника“. І це погроза, так би мовити, обом сторонам. Але за великим рахунком, ми не потребували Сполучені Штати як посередника. Нам Сполучені Штати, як посередник у цій війні, не вигідні. Нам вони вигідні, як союзник України і партнер, як сторона, яка підтримує нас, а не демонструє рівновіддаленість від обох протиборчих сторін, що передбачає позиціонування країни-посередника», — зауважив політичний аналітик.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому форматі, але для цього держава-агресорка повинна здійснити певні кроки.

Ми раніше інформували, що народний депутат України Єгор Чернєв заявив, що найбільш вірогідний сценарій припинення бойових дій в Україні — закріплення статус-кво на фронті.

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