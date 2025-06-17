Трамп блокує ініціативу Стармера щодо санкцій проти Росії на саміті G7: що він заявив

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Під час саміту G7, який цього тижня проходить у Кананаскісі (Канада), британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив про потребу “видавлювати” Володимира Путіна з міжнародної політики й посилювати економічний тиск на Москву. Однак Трамп публічно висловив заперечення, зазначивши, що санкції — це не лише політичний інструмент, а й значне фінансове навантаження для США.

Про це пише Daily Mail.

“Європа тільки говорить про це, але нічого ще не зробила. Подивимось, як саме вони це реалізують”, — прокоментував Трамп у присутності сера Кіра.

Реклама

“Не забувайте, санкції коштують нам величезних грошей. Це мільярди доларів. Це не просто — підписати папір. Це дорога з двостороннім рухом”.

Трамп проти ізоляції Росії

Президент США також розкритикував попереднє рішення про виключення Росії з формату “Великої вісімки”, назвавши це “помилкою”. Про це він заявив під час окремої зустрічі з прем’єром Канади Марком Карні. Нагадаємо, РФ була виключена з G8 після анексії Криму у 2014 році.

Крім того, Трамп несподівано вирішив достроково залишити саміт і повернутися до Вашингтона, пояснивши це кризою між Ізраїлем та Іраном. У результаті він не візьме участі в сьогоднішніх переговорах G7 щодо України та не зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Даунінг-стріт готує новий санкційний пакет

Позиція США контрастує з риторикою Лондона. У заяві Даунінг-стріт зазначено, що Британія працює над санкційним пакетом, який має на меті посилити тиск на російський військово-промисловий комплекс і скоротити доходи Кремля від енергоекспорту.

Реклама

“Росія не має всіх козирів, — заявив Стармер. — Ми повинні скористатися цим моментом, щоб наростити економічний тиск і показати Путіну: якщо він прагне миру — настав час це довести”.

У Лондоні відкинули припущення, що неготовність оприлюднити конкретику означає розбіжності всередині G7.

“Це лише початок саміту. Обговорення тривають, робити висновки зарано”, — прокоментував представник уряду Великої Британії.

Україна в центрі уваги

Очікується, що президент Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі G7 в Кананаскісі, де також перебувають лідери США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії.

Реклама

За даними британської розвідки, з початку повномасштабного вторгнення 2022 року російська армія могла втратити близько мільйона військових. Незважаючи на це, РФ продовжує обстріли України дронами та ракетами.

Зеленський підтримав ініціативу США щодо припинення вогню та запропонував пряму розмову з Путіним. Проте російський лідер поки відмовляється від перемовин і не реагує на заклики до негайного припинення бойових дій.

Нагадаємо, на саміті G7 Трамп виступив адвокатом Путіна та закликав повернути Росію до альянсу