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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп боїться Путіна: експерт пояснив, що криється під його заявами про Зеленського і "фюрера"

Безсмертний порівняв заяви Трампа стосовно Ірану та Росії.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін.

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін. / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп має різне відношення до президента Володимира Зеленського й “фюрера” РФ Володимира Путіна. Диктатора "боїться".

Про це заявив історик і дипломат Роман Безсмертний в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"Тільки треба розуміти, що Трамп боїться Путіна. І тому по відношенню до України і президента Зеленського він говорить одне, а по відношенню до московського фюрера - друге", - заявив експерт.

Безсмертний порівняв заяви Трампа стосовно Ірану та Росії. За його словами, очільник Білого дому пригрозив Ірану бомбардуваннями в разі відмови від підписання угоди щодо ядерної програми. Втім, щодо Москви, він лише пригрозив можливістю запровадження мит на імпорт її нафти.

Експерт наголосив, що 2024-го Штати взагалі не закуповували російську нафту. 2023-го цей обсяг становив 5 тисяч барелів, а 2022-го - 10 тисяч барелів.

"Оце "загув" Дональд, оце "вріже" митами по товарообігу між Росією та США. Ось вам і всі погрози, його злість", - додав він.

Нагадаємо, військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон пише, що Трамп втратив терпіння щодо Путіна. З його слів, вразливість російського диктатора ніколи ще не мала такого вирішального значення для зміни ходу цієї війни, як зараз.

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