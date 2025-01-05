Трамп буде в тій ситуації, що і я 2019 року – Зеленський про намагання вмовити Путіна

Зеленський певен, що самого припинення вогню без гарантій безпеки недостатньо, адже Путіна зможе знову напасти на Україну.

Обраний президент США Дональд Трамп у відносинах з РФ опиниться у тій самій ситуації, що і Володимир Зеленський 2019 року.

Про це сказав сам Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, яке опублікував youtube-канал Офісу президента.

"Президент Трамп буде в тій ситуації, в якій я був в 2019 році. Точно в такій ситуації. Хочу закінчити війну, ми хочемо сталого миру для України. Ми повинні припинити вогонь, обмін людей і потім дипломатично повернути всі території. І що буде далі з президентом Трампом. Якщо ceasefire (зупинення вогню – Ред.) без гарантій безпеки хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що він отримує? Якщо наприклад, він (Трамп – Ред.) зробив ceasefire, а через три місяці Путін почав нову хвилю атаки – як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна. А чому Путін почне? Тому що він боїться сьогодні Трампа", – каже Зеленський.

На його думку, якщо Трамп погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки для України, він дасть "пас можливості" Путіну. Зеленський певен, що російський диктатор досі не відмовився від ідеї окупувати Україну повністю.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком.

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