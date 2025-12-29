"Трамп був шокований": Путін поскаржився президенту США на Зеленського

Володимир Путін / © Associated Press

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що під час останніх розмов президент США Дональд Трамп нібито висловив солідарність з російським диктатором Володимиром Путіним через удари ЗСУ по російських об’єктах.

Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.

За твердженням Ушакова, президент Дональд Трамп також поділився з російською стороною результатами зустрічі з українським лідером.

«Трамп і його радники проінформували Путіна про підсумки переговорів із Зеленським», — цитують Ушакова пропагандистські медіа.

Окрему увагу в Кремлі приділили реакції президента США на цю новину, приписуючи йому обурення діями Києва.

«Президент США був шокований та обурений спробою атаки ЗСУ на держрезиденцію російського лідера», — запевнив помічник диктатора.

На тлі цих заяв Путін вдався до прямих ультиматумів, намагаючись легітимізувати подальшу агресію. Використовуючи термінологію, яку РФ традиційно застосовує для виправдання власних злочинів, очільник Кремля пообіцяв «відповідь».

«Путін заявив Трампу, що терористичні дії Києва з атаки на держрезиденцію не залишаться без відповіді», — зазначив Ушаков.

Ба більше, представник Кремля підкреслив, що Росія нібито готова до подальшої ескалації та зміни своїх офіційних підходів.

«Путін дуже чітко заявив Трампу, що позиція РФ буде переглянута у зв’язку зі здійснюваним Києвом держтероризмом», — заявив Ушаков.

Також він заявив, що нібито Трамп повідомив Путіну, що ситуація з атакою безпілотників на резиденцію очільника Кремля вплине на «американські підходи в роботі з Зеленським».

«Атака безпілотників на держрезиденцію Путіна за часом відбулася „фактично одразу після“ переговорів США та України в Мар-а-Лаго», — заявив Ушаков.

Помічник російського диктатора додав, що нібито для цієї атаки використовувалися безпілотники дальньої дії. Також він наголосив, що, мовляв, Дональд Трамп сам сказав, що адміністрація США, «слава Богу, не давала „Томагавки“ Києву».

Нагадаємо, російська сторона повідомляла, що начебто Україна в ніч проти 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на держрезиденцію президента РФ Путіна в Новгородській області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це брехнею. Він зазначив, що такі заяви створюють ґрунт для можливих ударів по столиці, та закликав США і Європу реагувати на загрози.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп провів «позитивну» розмову щодо України із президентом Росії Володимиром Путіним.