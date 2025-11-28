Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп може продовжити тиск на Україну, прагнучи домовитися з диктатором Путіним і змусити Київ прийняти капітуляційні умови.

Таку думку в етері телеканалу Еспресо висловив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

«Я вважаю, що Дональд Трамп буде прагнути домовитись з Путіним, тому за першої ліпшої нагоди він буде продовжувати тиснути на Україну. Також він буде очікувати від Путіна певних речей, які будуть йому дозволяти тиснути на керівництво України. Все він буде робити для того, щоб Україна погодилась на фактичну капітуляцію. Так я бачу розвиток подій», — сказав Айзенберг.

Реклама

Водночас професор зазначив, що сучасні лідери Європи — за винятком Угорщини та Словаччини — добре розуміють історичні паралелі й ризики, пов’язані з можливими поступками Росії.

«Адже будь-яка перемога Путіна в Україні стане серйозною загрозою для їхніх країн і для Європи в цілому», — додав він.

Айзенберг підкреслив, що Україна має тісно узгоджувати свою позицію з європейськими партнерами, щоб стримувати тиск з боку Вашингтона.

«Я гадаю, що Європа на будь-яку капітулянтську угоду для України не погодиться. Саме тому Україні зараз потрібно дуже тісно координувати свою позицію з європейцями, щоб Трамп не міг тиснути на Київ дуже жорстко і щоб він відступив, як це було у березні й серпні цього року», — резюмував він.

Реклама

Раніше повідомлялося, що мирні зусилля Трампа розбилися об жорсткі вимоги Кремля й непохитність України, а Європейські союзники попереджають про небезпечну стратегію США.

Ми раніше інформували, що росіяни з самого початку не мали наміру втілювати план із 28 пунктів, який вони ж і передали США як можливу основу для переговорів.