Трамп через Рубіо передав Папі Римському жорстке послання

Президент США Дональд Трамп через держсекретаря Марко Рубіо закликав Папу Римського Лева XIV переглянути ставлення до Ірану. Американський лідер наголосив на неприпустимості ядерного озброєння Тегерану та нагадав про тисячі жертв серед протестувальників.

Про це він сказав журналістам, свідчить відео від AF Post.

Трамп заявив, що через Рубіо передав послання Папі Леву.

«Я просто сказав: «Передай Папі, дуже ввічливо, дуже шанобливо, що в Ірану не може бути ядерної зброї». Отже, коли він виступає на їхній захист, також передай Папі, що Іран убив 42 000 невинних протестувальників, у яких не було зброї, не було засобів захисту. Передай це Папі», — розповів президент США журналістам.

Нагадаємо, напередодні Рубіо зустрівся у Ватикані з Папою Левом XIV, щоб згладити напруженість між адміністрацією Трампа та Святим Престолом. Під час 45-хвилинної розмови сторони обговорили мир на Близькому Сході, релігійну свободу та ситуацію на Кубі. На знак примирення Папа подарував Рубіо оливкову ручку як символ миру, а той у відповідь презентував понтифіку мініатюрний кришталевий футбольний м’яч із печаткою Держдепартаменту.

Критика Трампа на адресу Папи Римського

На початку травня Трамп звинувачив Папу Римського у створенні небезпеки для католиків, заявивши, що понтифік нібито вважає прийнятним наявність ядерної зброї в Ірану. У Ватикані відреагували стримано, наголосивши на місії Лева проповідувати мир, а держсекретар П’єтро Паролін назвав критику недоречною, особливо зважаючи на візит Рубіо до Італії.

Раніше Трамп уже називав понтифіка жахливим у зовнішній політиці через його незгоду з агресивною риторикою США щодо Ірану.

