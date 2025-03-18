Трамп чесно відповів, чи вплинула пауза США в постачанні зброї на позиції ЗСУ в Курській області

Призупинення американської військової допомоги Україні та пауза в обміні розвідданими не вплинули на ситуацію на фронті. Зокрема, на позиції ЗСУ в Курській області.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

"Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки. Я думаю, це було оцінено... Якщо я бачу, як щось призводить до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся, — це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", - висловився американський президент.

Нагадаємо, ЗСУ відступають в Курській області. Українські оборонці зосередилися на висотах поблизу кордону, аби завадити росіянам прорватися до Сумщини.

Читайте також:

Угода, яку не помітили! Умови миру для України! Як світ оцінив пропозиції