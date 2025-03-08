Трамп чесно відповів, чому залишив Україну без допомоги

Американський президент наголосив на бажанні, щоб Україна "розрахувалася" з США.

Президент США Дональд Трамп заморозив військову допомогу для України, бо нібито не впевнений, що Київ хоче домовлятися про мир.

Про це американський лідер заявив під час розмови з журналістами в Білому домі.

Трампа запитали про те, чому б не забезпечити Україну системами протиповітряної оборони. Очільник Овального кабінету назвав це "хорошим запитанням".

"Бо я маю знати, що вони хочуть домовитися. Поки що я цього не знаю. Якщо вони не хочуть зупинятися і домовлятися, ми забираємось звідти (йдеться про допомогу Україні - Ред)", - заявив Трамп.

Він також вкотре наголосив на бажанні, щоб Україна "розрахувалася" з США.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо зробив важливу заяву про закінчення війни в Україні.

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