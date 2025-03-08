Трамп чесно відповів, чому залишив Україну без допомоги

Американський президент наголосив на бажанні, щоб Україна "розрахувалася" з США.
Президент США Дональд Трамп заморозив військову допомогу для України, бо нібито не впевнений, що Київ хоче домовлятися про мир.
Про це американський лідер заявив під час розмови з журналістами в Білому домі.
Трампа запитали про те, чому б не забезпечити Україну системами протиповітряної оборони. Очільник Овального кабінету назвав це "хорошим запитанням".
"Бо я маю знати, що вони хочуть домовитися. Поки що я цього не знаю. Якщо вони не хочуть зупинятися і домовлятися, ми забираємось звідти (йдеться про допомогу Україні - Ред)", - заявив Трамп.
Він також вкотре наголосив на бажанні, щоб Україна "розрахувалася" з США.
Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо зробив важливу заяву про закінчення війни в Україні.
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