Трамп чи Гарріс: політтехнолог оцінив, хто переміг у дебатах

Зокрема, експерт вказав, що Трамп мав дуже переконливий вигляд, але те, що він озвучував – "це потік абсолютно невибагливої брехні".

Наразі неможливо однозначно сказати, що перемогу у дебатах кандидатів у президента США здобула демократка Камала Гарріс. Однак очевидно, що заяви республіканця Дональда Трампа були "потоком брехні".

Таку думку політтехнолог Дмитро Васильєв висловив у ефірі "Київ24".

Експерт сказав, що в нього "немає однозначної відповіді, що Камала Гарріс перемогла на цих дебатах". Аби з’ясувати, хто ж вийшов переможцем, треба провести аналіз серед американських виборців.

"Що відбувається у США? Країна розділена на дві великі частини: республіканців, які дуже потужно підтримують Дональда Трампа, і демократів, які підтримують Камалу Гарріс. Коли ми дивимося на дебати, то Дональд Трамп виглядає, звучить дуже переконливо. Просто споглядання цих дебатів не дає вам можливості сказати, що Камала Гарріс перемогла", – розповів Васильєв.

За його совами, для того, аби американські виборці обрали для себе переможця у дебатах, має бути проведений аналіз заяв Трампа і Гарріс – хто скільки сказав брехні.

Читайте провідні новини дня:

"Інша справа – що буде проведений певний аналіз фактчекінгу: правди і неправди. Тому що Дональд Трамп у тому, що він говорив, було дуже багато неправди. Я думаю, що цей аналіз має бути показаний абсолютно об’єктивно: грубо кажучи, із 100 заяв Дональда Трампа от стільки то було неправдою. Для того, щоб виборці просто подивилися і для себе визначилися, що переконливість – це одне, але те, що ми бачили і чули від Дональда Трампа – це потік абсолютно невибагливої брехні. І це жахливо", – пояснив політтехнолог.

Нагадаємо, дебати між Трампом і Гарріс відбулися в ніч проти 11 вересня. Зокрема, під час них кандидати у президенти посперечались через Україну та війну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.