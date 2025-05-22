Трамп дарує Путіну чергову перемогу: наслідки виходу США з мирного процесу

Дональд Трамп і Володимир Путін / © Associated Press

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Тривалий час президент США Дональд Трамп вихвалявся, що саме він — і лише він — зможе покласти край війні між Росією та Україною. Але тепер, після кількох місяців спроб укласти угоду про припинення вогню, США готуються відійти від мирного процесу. Це фактично дозволяє президентові Росії Володимирові Путіну затягувати процес і продовжувати війну, зміцнюючи свої позиції.

Про це пише The Atlantic.

Двоє посадовців адміністрації президента США та незалежний радник розповіли журналістам, що після повернення до Білого дому Трамп доручив радникам готувати саміт із Путіним — у надії на телевізійне шоу, під час якого американський лідер зможе урочисто оголосити про припинення війни в Україні.

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Однак джерела кажуть, що плани змінюються. Трамп надалі прагне налагодити тісніші зв’язки з Путіним, і в Білому домі, ймовірно, повернуться до ідеї зустрічі. Але тепер посадовці вважають, що такий саміт навряд чи буде присвячено мирним переговорам.

Після кількох місяців спроб укласти угоду про припинення вогню, США готуються відійти від мирного процесу. Цю зміну стратегії Трамп чітко продемонстрував після нещодавніх телефонних розмов із Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Очільник Білого дому натякнув, що більше не планує особисто бути посередником між Києвом та Москвою.

Трамп відступає від мирного процесу: це перемога РФ

«Європа залишилася сам на сам із проблемою. А Росія здобула перемогу — принаймні тимчасову, уникнувши покарання з боку США й продовжуючи агресію», — зазначається у статті.

«Я думаю, щось таки станеться», — сказав Трамп журналістам 19 травня в Овальному кабінеті, все ще сподіваючись на домовленість. Проте він додав: «А якщо ні — я просто відступлю, і їм доведеться самостійно вирішувати. Це була європейська проблема. І вона мала залишитись європейською».

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Автори статті припускають, що такий результат міг бути неминучим. Адже Трамп завжди виявляв поблажливість до Путіна, скептицизм щодо Європи і тверде переконання, що зовнішня політика США має ставити бізнес і торгівлю на перше місце. Очільник Білого дому часто повторював російську версію війни — начебто Україна її спровокувала — і неодноразово вимагав поступок від Києва заради миру, майже нічого не вимагаючи від Москви.

Роздратування Трампа діями Путіна було рідкісним і недовготривалим. Наприклад, кілька тижнів тому, після зустрічі із Зеленським на похороні Папи Франциска, президента США пригрозив новими санкціями проти Росії. Трамп пояснив тоді, небажання Путіна виконати вимогу про 30-денне припинення вогню свідчить, що той «не хоче зупинити війну» і «його треба стримувати інакше». Але досі нових санкцій запроваджено не було.

За словами одного з посадовців, коли минулого тижня Путін запропонував провести зустріч із Зеленським у Стамбулі, Трамп сподівався, що це — ознака прориву. Президернт України прибув до Туреччини, а президент США, який уже перебував у регіоні з першим закордонним візитом своєї нової каденції, натякнув, що готовий долучитися — якщо приїде і російський лідер. Але Путін проігнорував зустріч, надіславши низькорівневу делегацію.

На думку автора матеріалу, сам факт зустрічі українських та російських чиновників означає певний прогрес, але нічого конкретного ця зустріч не дала, і вимоги Москви залишаються надмірними. За словами зовнішнього радника, Трамп сприйняв відмову Путіна як образу.

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«Трамп втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту», — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт після телефонних розмов президента США з Путіним і Зеленським.

Розмова американського та російського лідерів тривала дві години і, за словами Білого дому та Кремля, мала теплий характер.

Путін отримав змогу продовжувати війну

Пізніше того ж дня Трамп повідомив у Truth Social, що Путін погодився «негайно» розпочати прямі переговори з Україною щодо припинення вогню та ширшої мирної угоди. Хоча такі переговори вже стартували в Туреччині, відсутність наполягання Трампа на 30-денному припиненні вогню фактично дозволяє Путіну затягувати процес і продовжувати руйнування України, зміцнюючи свої позиції.

«Володимир Путін хоче продовження війни. Він вважає, що терор міст підірве моральний дух, а лінії оборони зламаються — і він зможе просунутись далі», — сказав радник експрезидента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

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Він зазначив, що, погодившись на переговори з Україною — нехай і в розмитій формі — Путін зробив достатньо, аби поки що задовольнити Трампа.

«Він хоче зберегти війну, але водночас не дратувати Трампа. І йому це вдається», — сказав Салліван.

У своєму дописі у Truth Social Трамп припустив, що США відходять від перемовин, оскільки Україна та Росія «знають деталі переговорів, яких більше ніхто не розуміє». У понеділок американський лідер додав, що хоче, аби переговори приймав Ватикан, а не США.

Зеленський, можливо, і привітав би божественне втручання, але перспектива зникнення США з мирного процесу його стривожила. В соцмережі X він наголосив, що «переговори повинні відбуватись за участю представників і США, і Європи на відповідному рівні».

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Один з головних мотивів Трампа завершити війну — домовитись з РФ про торгівлю

За інформацією Кремля, під час телефонної розмови з Трампом Путін говорив про можливість великих торговельних угод між США та РФ. І голова Білого дому у своєму дописі мав зацікавлений вигляд: «Росія хоче масштабної торгівлі зі США, коли це катастрофічне „криваве побоїще“ завершиться — і я погоджуюсь. Існує величезна можливість створити безліч робочих місць і багатства. Її потенціал — необмежений».

Зовнішній радник і третій чиновник американської адміністрації сказали виданню, що один із головних мотивів Трампа щодо припинення війни — бажання нормалізувати відносини з Росією і домовитись про торгівлю, зокрема в галузі рідкісноземельних металів.

Водночас, зазначається у статті, США ще можуть посилити тиск на РФ. Автор нагадав, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем запропонував жорсткі санкції проти Росії — і вторинні санкції проти країн, що з нею торгують — якщо Путін не погодиться на переговори. Цю ініціативу вже підтримує понад 80 сенаторів з обох партій — кількість, що перевищує межу для подолання президентського вето.

«Не секрет, що Дональд Трамп має нестійку позицію щодо України. То він підтримує, то відмовляється. Його водить за ніс Путін», — сказав один із перших співавторів законопроєкту сенатор Річард Блументаль.

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Через відхід Трампа Європі доведеться брати на себе більше відповідальності

Оскільки Трамп відходить від мирних переговорів, Європі доведеться брати на себе більше відповідальності за постачання зброї Україні та гарантування її безпеки.

Континент згуртувався навколо України від початку війни, але можливості європейських армій не порівняти з потужністю США. Вихід Вашингтона з врегулювання війни може призвести до нових здобутків Москви. Це також стане черговим свідченням скепсису адміністрації Трампа щодо Європи. Він неодноразово конфліктував із європейськими лідерами з питань торгівлі та оборони.

Зеленський сказав цього тижня, що не знає, чи США підтримають нові санкції проти Росії — як це зробив ЄС 20 травня.

«Нам потрібно знати, на кого ми можемо розраховувати, а на кого — ні. Європейський пакет підтримки вже в дорозі, і він буде потужним. Що ж до пакету від США — це зовсім інша історія», — сказав президент України напередодні ухвалення нових європейських санкцій проти Москви.

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До слова, 21 травня Трамп під несподівано заявив про «досягнення значного прогресу» у переговорному процесі щодо закінчення війни в Україні.

Своєю чергою Зеленський сказав, що Росія не дає сигналів щодо припинення вогню, і це свідчить про її неготовність закінчувати війну. Президент України закликав до тиску на Москву.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц того ж дня заявив, що швидкого закінчення війни в Україні не буде. Він також сказав, що ідея залучити Папу Римського як посередника є «останньою земною інстанцією для врегулювання конфлікту».