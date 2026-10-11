Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

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На тлі щоденних російських атак на Україну адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає масштабну угоду з Москвою про постачання дизельного палива.

Водночас потенційні домовленості можуть принести Росії мільярдні доходи та посилити її фінансові можливості для ведення війни, пише Bild.

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За інформацією видання, Росія має намір протягом кількох місяців поставити до США до 4,8 млн тонн дизельного палива. Перший етап постачання запланований на жовтень — ідеться про 300 тисяч тонн.

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Для порівняння, добове споживання дизельного палива у Сполучених Штатах становить приблизно 500 тисяч тонн.

Водночас залишається незрозумілим, чи допоможе домовленість, про яку оголосив Трамп, реально знизити ціни на пальне на американських заправках. У цьому сумнівається президент мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo Клеменс Фуест.

«Я не впевнений, що це сильно допоможе», — зазначив економіст.

Він також поставив під сумнів спроможність Росії забезпечити заявлені обсяги постачання дизельного палива.

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«Чи здатна Росія взагалі постачати великі обсяги дизельного палива», — таке питання, за словами Фуеста, залишається відкритим.

Причиною є пошкодження російських нафтопереробних заводів унаслідок українських ударів. Крім того, сама Росія стикається з дефіцитом пального.

У Німеччині також відреагували на рішення Вашингтона. Представник федерального канцлера Фрідріха Мерца Штефан Корнеліус заявив, що Берлін «взяв до відома» дії американської сторони.

Він наголосив, що позиція німецького уряду та його європейських партнерів щодо обмежень проти Москви залишається незмінною. Санкції проти Росії продовжують діяти, а європейські країни вже працюють над запровадженням нових обмежувальних заходів.

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«Підтримка України в її оборонній війні залишається непохитною», — підкреслив Корнеліус.

Він також додав, що «дипломатична робота над мирним вирішенням триває».

Точний обсяг коштів, які Росія зможе отримати від потенційного продажу дизельного палива, наразі невідомий. Однак за умови реалізації всіх заявлених 4,8 млн тонн за орієнтовною ринковою ціною 1400 доларів за тонну валовий дохід може становити близько 6,7 млрд доларів. Це приблизно 6 млрд євро, або 280 млрд грн.

Економіст Клеменс Фуест застеріг, що наслідки такої угоди можуть бути несприятливими для України. На його думку, якщо Росія справді зможе виконати заявлений план постачання, додаткові доходи зміцнять її позиції у війні.

«Ця угода зміцнить Росію й послабить Україну», — підсумував президент інституту ifo.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп висловив чергові критичні зауваження щодо дій українського керівництва та заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав можливість припинити бойові дії раніше.

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