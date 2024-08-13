Трамп дав інтерв'ю Маску: що політик сказав про війну в Україні та Путіна

Трамп накинувся зі звинуваченнями на Байдена, але з усіх сил вихвалявся гарними стосунками з Путіним.

Минулої ночі кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп дав інтерв'ю американському мільярдеру Ілону Маску. Зокрема, вони обговорили війну в Україні. Також політик ображав чинного президента США Джо Байдена і вихваляв "фюрера" Володимира Путіна.

ТСН.ua зібрав ключові заявив Дональда Трампа про війну в Україні.

Байден винен у війні

Дональд Трамп вже не вперше звинувачує чинного президента США Джо Байдена у тому, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення до України. За його словами, Путін та його північнокорейський колега-диктатор Кім Чен Ин недовірою ставляться до нинішнього керівництва США. І Трамп нібито розуміє - чому.

"Знаєте, Байден щось зробив із Росією. Не було жодних шансів, що він (Путін - Ред.) коли-небудь вторгнеться. А коли я пішов, вони почали формувати великі армії на своєму кордоні з Україною. Правильно?", - висловився республіканець.

Диктатор Путін - друг

Вже не вперше експрезидент США вихваляється гарними стосунками з очільником Кремля. Мовляв, його дружні стосунки з диктатор могли б запобігти війні в Україні. Що більше, за словами Трампа, якби він надалі залишився при владі в США, то Путін не наважився б на повномасштабне вторгнення. Мовляв, він неодноразово говорив із кремлівським "фюрером" про Україну, застерігав від агресії і просив не робити цього.

"Я дуже добре ладнав із Путіним, і він поважав мене", - висловився Трамп.

НАТО - як підстава вторгнення до України

Трампа заявив, що чинний президент США почав говорити про членство України в НАТО. Нібито саме це й дало підстави для Москви, аби розпочати так звану "сво".

"Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом", - висловився американський політик.

ЄС недостатньо допомагає Києву

Під час розмови Трамп натякнув, що вважав би за правильне збільшення допомоги з боку ЄС.

"Я питаю: чому ви не збираєтесь зрівняти витрати? Чому вони не платять стільки ж, скільки і ми? Чому Сполучені Штати платять за оборону Європи непропорційно більше, ніж Європа? Це не має сенсу. Це несправедливо, і з цим треба розібратися", - висловився політик.

Всі надії - на президенство Трампа

Коментуючи війну РФ проти України, Трамп заявив, мовляв, "ніхто не переживає через неї більше", ніж він сам. Кандидат у президенти висловився про те, що "Україна зараз не має достатньо чоловіків" для війни, а тому "використовує дуже молодих, або дуже старих". За словами Трампа, після того, як він знову сяде у президентське крісло, то розпочне почне говорити із господарем Кремля.

"Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, раніше кандидат-республіканець у президенти США Дональд Трамп зробив заяву про війну в Україні та свою роль у ній. Він амбітно сказав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

Читайте також: