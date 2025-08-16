Трамп дав інтерв’ю після зустрічі з Путіним: головні заяви

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю Fox News після переговорів із диктатором Путіним на Алясці.

Американський лідер поділився враженнями від зустрічі та розповів про подальші кроки у врегулюванні війни Росії проти України.

Трамп дав зрозуміти, що наразі не розглядає можливість запровадження нових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії після зустрічі з диктатором Путіним.

«Сьогодні у нас відбулася дуже хороша зустріч, і я думаю, що багато питань було обговорено — як в інтересах України, так і в контексті всієї ситуації з НАТО, де ми досить успішно співпрацюємо з багатьма європейськими країнами. Тож, як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу», — сказав Трамп.

Він наголосив, що «все залежить від Зеленського зараз» та підкреслив необхідність участі європейських партнерів. За словами Трампа, зустріч між Путіним і президентом України може відбутися, і він готовий особисто долучитися до неї.

На запитання журналіста про те, яке головне питання викликало розбіжності між ним і Путіним, Трамп відповів: «Я б волів не робити цього. Думаю, хтось інший все одно оприлюднить його, вони самі здогадаються».

Американський президент високо оцінив переговори з російським диктатором.

«Я вважаю, що ця зустріч з Путіним була на десятку — у тому сенсі, що ми чудово порозумілися. І це важливо, коли дві великі держави знаходять спільну мову, особливо якщо йдеться про ядерні держави. Ми — номер один, вони — номер два у світі, і це справді має значення», — наголосив він.

Трамп також повідомив, що був «дуже радий почути» від Путіна слова про те, що війни ніколи б не було, якби саме він був президентом.

Стосовно можливої мирної угоди Трамп зазначив: «Це те, про що ми говорили, і ми багато про що погодились». Він порадив Зеленському «укласти угоду«, підкресливши, що Україна має право як погодитися, так і відмовитися.

«Ми досить близькі до угоди. А тепер послухайте, Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть „ні“», — заявив президент США.

Окрім того, Трамп згадав і про Китай, заявивши, що йому, можливо, доведеться подумати про додаткові тарифи «через два-три тижні».

На завершення він припустив, що зустріч між Зеленським, Путіним та ним самим може відбутися вже доволі скоро.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський досі чекає на дзвінок від президента США Дональда Трампа після його переговорів із російським диктатором Путіним на Алясці.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з диктатором Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.