Трамп дав оцінку розмові із Зеленським та лідерами Європи

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав онлайн-зустріч із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами «дружньою».

Про це він сказав на пресконференції в Кеннеді-Центрі у Вашингтоні.

«У нас була дуже гарна розмова, Зеленський був там. Я б оцінив сьогоднішню розмову із Зеленським та європейськими лідерами на 10 балів з десяти. Дуже дружньо», — сказав глава Білого дому.

Реклама

Зауважимо, що онлайн-зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським відбулася 13 серпня і тривала понад годину.

Раніше у виданні Axios прокоментував відеозустріч Трампа з європейськими лідерами і заявили, що це — останній шанс вплинути на позицію американського президента перед переговорами з Путіним.

Нагадаємо, 15 серпня відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці.