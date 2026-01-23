Трамп дав послання Путіну: що сказав американський президент

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським відправляє послання агресорці Росії.

Про це американський сказав після переговорів з українським колегою, повідомляє AFP.

Під час розмови журналісти запитали Трампа про те, яке послання він хотів би передати Російській Федерації після цієї зустрічі із Зеленським.

«Ця війна має закінчитися», — коротко відповів очільник Білого дому.

Зустріч Зеленського і Трампа

У швейцарському Давосі 22 січня відбулася зустріч президентів України і США. В Офісі президента наголосили, що вона була «хорошою». Таку ж думку висловив і сам глава Білого дому, але оцінок про те, чи вдасться укласти угоду не дав.

За словами українського лідера, переговори з Дональдом Трампом були змістовними. Серед іншого сторони обговорили нагальні потреби української оборони, зокрема посилення ППО, а також узгодили подальшу роботу дипломатичних команд.

Водночас Financial Times, аналізуючи підсумки переговорів, пише про те, що зустріч Трампа і Зеленського пішла не за планом. За даними видання, Київ провів серйозну підготовчу роботу. Тексти угод були попередньо узгоджені з американськими посадовцями ще до початку саміту, але документи залишилися «незавершеними і непідписаними».

