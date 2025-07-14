Трамп дав Росії новий дедлайн: що буде, якщо Путін не піде на угоду

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним і Росією.

Про це він сказав на брифінгу разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте з Білого дому.

«Ми тут зустрілися через те, що я дуже незадоволений Росією. Ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо (мирну — Ред.) угоду протягом 50 днів, це дуже просто. І тарифи будуть щонайменше 100%. Ви знаєте, що це означає», — попередив голова Білого дому.

Реклама

Він знову поскаржився, що США нібито витратили 350 мільярдів доларів на допомогу Україні (Київ заперечував таку суму).

«І це була не моя війна, це була війна Байдена. Я намагаюся вивести нас з цього, і ми хочемо, щоб вона припинилася», — сказав очільник Білого дому.

Трамп повторив, що «дуже розчарований» російським президентом Володимиром Путіним, «бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але, здається, до неї не дійде».

«Ми зробимо так, щоб стовідсотково припинити цю війну. Сподіваюся, що наша тарифна війна проти них принесе результат», — переконаний президент США.

Реклама

Також Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, сенатор-республіканець Ліндсі Грем анонсував найближчими днями «рекордний потік зброї, щоб допомогти Україні захиститися». За його словами, Трамп може запровадити 500% тарифи на будь-яку країну, яка допомагає Росії та підтримує військову машину Путіна.