Трамп дав сигнал про нову допомогу Україні: у Вашингтоні зважують наступні кроки – FT

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в Анкарі чітко дав зрозуміти, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну.

Про це пише Financial Times із посиланням на посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів.

За словами одного зі співрозмовників видання, Трамп також розглядає додаткові кроки, які можуть допомогти Києву досягти прориву на полі бою.

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Європейські союзники сприйняли новий тон американського президента з обережним оптимізмом. Для них це може свідчити про зміну позиції Трампа на користь України та готовність посилити тиск на Росію.

“Трампу подобаються переможці. А Україна останнім часом почала перемагати”, — пояснив один із дипломатів НАТО.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп позитивно оцінив відносини між двома президентами та заявив, що Україна має велике майбутнє.

Одним із головних сигналів стала готовність США надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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Експерти вважають, що доступ України до американських військових технологій у значних масштабах може змінити розрахунки Володимира Путіна, який розраховує виснажити українську оборону ударами балістичних ракет.

За даними FT, Трампа поінформували, що Україна почала перехоплювати ініціативу у війні, зокрема завдяки перевазі у технологіях середньо- та далекобійних безпілотників.

Американський президент також заявив, що США посилюють тиск на Путіна, а умови російського керівництва щодо припинення війни почали змінюватися.

Європейські посадовці сподіваються, що заяви Трампа стануть початком стійкішої зміни політики США щодо України, а не тимчасовою зміною риторики.

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Улесливі заяви Трампа

Під час саміту НАТО американський лідер заявив, що він та президент Володимир Зеленський «розвинули хороші стосунки — від Овального кабінету й до зараз». Трамп також назвав Україну «чудовою країною», де живуть «сильні люди».

Говорячи про Зеленського, президент США висловився, що «він побудує велику країну». Також він зауважив, що Вашингтон має власний інтерес в Україні: «У нас зараз є невелика частка в цій країні, бо у нас є земля в ній».

Окрім того, Трамп тепло відгукнувся про заступника керівника ОП, генерала Павла Палісу, назвавши його «одним з найулюбленіших солдатів». Він сказав, що бригадний генерал «робить чудову роботу, великий герой».

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