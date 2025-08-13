Трамп дав сигнал, що готовий продовжити озброювати Україну — але є умова

Дональд Трамп / © Associated Press

Якщо дипломатичні переговори з Володимиром Путіним не принесуть результату, президент США Дональд Трамп продовжить забезпечувати Україну зброєю — постачання відбуватиметься через продаж її країнам НАТО.

Про це повідомило видання Axios з посиланням на кілька американських чиновників, обізнаних із планами Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський зараз намагається вплинути на позицію Трампа перед його зустріччю з Путіним. Київ побоюється, що під час особистого контакту американський президент може погодитися на жорсткі вимоги Кремля.

За словами джерел, навіть якщо дипломатія провалиться, Трамп не планує залишати Україну без військової допомоги. Водночас формат зміниться: США продаватимуть зброю країнам НАТО, які вже передаватимуть її Києву.

Американські чиновники наголошують, що, попри іноді проросійську публічну риторику, Трамп готовий чинити економічний та політичний тиск на Росію.

“Якщо йому доведеться обирати сторону — він почне обрушувати російську економіку. З нього вже вистачить”, — сказав один із співрозмовників Axios.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може піти з переговорів про закінчення війни в Україні.