Трамп дав Віткоффу і Кушнеру особливе завдання щодо України: що заявив посланець США

Віткофф розповів, що Трамп планує зробити для завершення війни в Україні / © ТСН.ua

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має серйозний намір закінчити війну в Україні і поставив таке завдання своїм посланцям — Віткоффу і Кушнеру.

Про це сказав сам Стів Віткофф за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським у Дубліні.

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«Найголовніше — президент Трамп має намір очолити зусилля, щоб покласти край цій війні. Такі інструкції, дані мені та Джареду. Саме тому ми сьогодні ввечері тут. Саме тому ми прилетіли сюди сьогодні ввечері, щоб зустрітися з президентом прямо і сказати йому прямо — доповісти про деякі позитивні результати, яких, як ми вважаємо, вдалося досягти», — заявив спецпосланець президента США.

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Віткофф заявив, що є запланована ще одна зустріч, і запевнив, що США «докладуть всіх зусиль, щоб досягти поставленої мети». Проте, коли відбудеться ця зустріч, він не уточнив.

Нагадаємо, у четвер пізно ввечері Володимир Зеленський та очільник СЗР Рустем Умєров на аеродромі поблизу Дубліна провели переговори з посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За підсумками зустрічі Зеленський та Кушнер повідомили, що Путін погодився на участь Європи у переговорах.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер брали участь у переговорах України, США та РФ в Абу-Дабі 10–11 листопада.

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Після цього посланці Трампа приїхали на розмову з Володимиром Путіним.

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