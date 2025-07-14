Трамп дає Путіну перепочинок: ВВС і Sky News про 50-денний ультиматум

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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На перший погляд, сьогоднішні заяви Білого дому надзвичайно обнадійливі для України. Проте Трамп міг би бути і різкішим щодо Росії.

Таку думку висловив кореспондент ВВС Френк Гарднер.

Він зауважує, що Київ ще більше підбадьориться, коли побачить обіцяну оборонну зброю в межах своїх кордонів.

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«Але коли йдеться про 50-денний ультиматум президента Трампа Росії щодо припинення вогню, то ми вже були в такому стані раніше, і великі надії були колективно розвіяні як президентами Трампом, так і Путіним», — нагадав аналітик.

Він навів приклад, що у травні лідери чотирьох провідних європейських країн — Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі — приїхали до Києва та висунули Москві ультиматум щодо припинення вогню, інакше їй загрожуватимуть нищівні санкції.

Але президент Путін швидко запобіг цьому, запропонувавши «прямі переговори» з Україною в Стамбулі, на яких Трамп наказав бути присутнім лідеру України.

«Він (Зеленський — ред.) належним чином прийшов, Путін не з’явився, а Трамп нічого не зробив. Кінцевий ефект: ультиматум про припинення вогню ні до чого не призвів», — зазначає журналіст.

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Водночас, Гарднер не виключає, що цього разу може бути інакше. Дональд Трамп, принаймні публічно, висловлює своє розчарування Володимиром Путіним. Але 50 днів дають Кремлю багато простору для маневру.

«Іншими словами, час, щоб запропонувати зустрічну пропозицію, яка запобігатиме загрозі санкцій. За нинішньої швидкості стрільби, 50 днів теоретично також дають Росії час запустити ще до 25 000 безпілотників та ракет по Україні під час її щонічних бомбардувань», — підрахував він.

Схожої думки дотримується журналіст Sky News Джеймс Меттьюз.

За його враженням, прес-конференція, яку Дональд Трамп щойно дав разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, демонструє, що президент США «значною мірою підтримує справу НАТО та справу України». Це різкий контрат з публічною суперечкою Трампа і Зеленського у лютому у Білому домі.

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«Але „Трамп міг би бути жорсткішим. Він дає Путіну перепочинок — 50 днів. Це довгий термін, враховуючи агресію, з якою Путін веде цю війну“, — зауважив журналіст.

Нагадаємо, Дональд Трамп попередив, що якщо РФ не укладе угоду з Україною за 50 днів, він накладе вторинні санкції.

Також Трамп підтвердив нову угоду про виготовлення американської зброї для України за рахунок Європи.