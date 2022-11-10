Трамп дещо розчарувався результатом проміжних виборів до Конгресу, але загалом задоволений

Колишній президент Трамп визнав, що результати проміжних виборів «дещо розчаровують», але все ж намагався висловити позитивну ноту, заявивши, що вони були «дуже великою перемогою».

Про це пише The Hill,

«Хоча в певному сенсі вчорашні вибори дещо розчарували, з моєї особистої точки зору це була дуже велика перемога – 219 перемог і 16 поразок у загальному заліку – хто хоч коли-небудь зробив краще за це?», - про це Трамп заявив на своїй платформі Truth Social.

Колишній президент рано вранці середи озвучив ще більш хвалькувату інформацію на своїй платформі соціальних мереж.

«174 перемоги та 9 поразок, чудовий вечір, і медіа фейкових новин разом зі своїм партнером у злочині, демократами, роблять усе можливе, щоб применшити це. Чудова робота від справді фантастичних кандидатів!», - написав він.

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Нагадаємо раніше президент США Джо Байден заявив, що у разі перемоги республіканців на проміжних виборах всіх очікують "два жахливих роки".

8 листопада американці обрали наступний склад Конгресу на проміжних виборах.

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