Трамп діє за чітко продуманим планом: Буданов розповів про важливий документ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у своїх діях керується чітким програмним документом, який було розроблено ще за пів року до його вступу на посаду.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов на закритій зустрічі зі студентами Київської школи економіки.

За його словами, американський президент не допускає імпровізацій у своїх діях та рішеннях.

«Його дії максимально послідовні. За півроку до його каденції для нього був розроблений програмний документ — у ньому, як зараз пам’ятаю, 838 сторінок. І все, що він робить, було чітко описано, прораховано й пояснено — для чого і навіщо», — наголосив Буданов.

Колишній керівник ГУР запевнив, що Дональд Трамп «чітко йде за цим курсом».

Кирило Буданов також висловився з приводу того, як закінчиться війна в Україні.

«Буде тільки або перемога, або поразка. Не існує середнього варіанту», — заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що має добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом. За словами українського лідера, він один із небагатьох, хто може відверто говорити Трампу, коли той помиляється.