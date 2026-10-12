Трамп догрався: у США спалахнув скандал через дизельну угоду з Путіним

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Угода щодо дизельного пального між президентом США Дональдом Трампом і Путіним, імовірно, суперечить американському законодавству.

Про це в інтерв’ю NBC News заявив сенатор-республіканець Том Тілліс, наголосивши, що дії американського президента викликають занепокоєння щодо дотримання чинних обмежень.

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«Я вважаю, що є вагомі підстави стверджувати, що президент не дотримується закону», — сказав Тілліс.

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Як зазначає NBC News, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Сенат США одностайно підтримав закон, який забороняє імпорт російської нафти. Ці обмеження залишаються чинними.

Під час розмови журналістка запитала сенатора, які кроки може зробити Конгрес, якщо дійде висновку, що Трамп порушує закон. У відповідь Тілліс звернув увагу на переговори щодо додаткового фінансування американського уряду.

«Якщо президент хоче моєї підтримки, яку, на мою думку, він повинен отримати для фінансування військових операцій та річного фінансування понад базовий рівень, я думаю, президент повинен зрозуміти, що це проблема, і я не єдиний республіканець, стурбований цим», — заявив сенатор.

Крім того, Тілліс нагадав про співпрацю Росії з Іраном. На його думку, угода щодо дизельного пального потенційно може сприяти фінансуванню атак проти американських військовослужбовців.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про нібито початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп виступив за заміну Володимира Зеленського на лідера, готового домовлятися з Росією.

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