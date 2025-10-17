ТСН у соціальних мережах

Трамп домовився зустрітися з Путіним: яка реакція Зеленського

Український лідер та його команда були здивовані такою інформацією.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

У четвер, 16 жовтня, Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Володимиром Путіним. Цей дзвінок відбувся напередодні зустрічі Трампа із Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, розмова двох лідерів тривала понад дві години.

Про це пише Axios.

«Після того, як Зеленський приземлився на авіабазі Ендрюс, український президент і його команда були здивовані, побачивши заяву Трампа про те, що він переговорив із Путіним і погодився зустрітися з ним в Угорщині», — зазначають журналісти.

Як відомо, Угорщина є найменш дружньою щодо України країною в ЄС.

Нагадаємо, Трамп опублікував допис, у якому написав, що розмова з Путіним була «хорошою та продуктивною», та додав, що радники високого рівня з обох країн зустрінуться наступного тижня, з боку США — під керівництвом держсекретаря Марко Рубіо.

«Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій „безславній“ війні між Росією та Україною», — написав президент США.

Він не уточнив, коли саме відбудеться ця зустріч.

