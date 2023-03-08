Трамп допустив домовленість із Путіним щодо "захоплення частини України": ЗМІ пояснили його заяву

Колишній президент США Дональд Трамп, який неодноразово робив провокативні заяви щодо повномасштабної війни в Україні, приголомшив новою відвертістю. Втім, з його заявою трапився інцидент: у той час як Трамп сказав ведучому Fox News, що "міг би запобігти повномасштабній війні в Україні, домовившись про угоду з Росією", ця частина була дивним чином відредагована в ефірі каналу.

Про це пише Yahoo.

Експрезидент США висловив переконання, що "він особисто запобіг би повномасштабній війні" завдяки переговорам. За словами Трампа, Росія б "нічого не взяла", доки він був у Білому домі, тому що диктатор Росії Володимир Путін "розумів", що "він би ніколи цього не зробив".

Водночас, Трамп визнав, якби Путін не послухав його, він би "дозволив Москві захопити певні території України", які він назвав російськомовними.

"Це навіть без переговорів про угоду. Я міг би домовитись. У гіршому випадку я міг би укласти угоду, щоби щось захопити, є певні території, які, чесно кажучи, є російськомовними, але ви могли б домовитися", - висловився Трамп.

Пізніше того ж вечора американський журналіст Шон Г анніті відтворив уривки свого інтерв’ю з Трампом у програмі на Fox News, а також основні моменти промови Трампа на Конференції політичних дій консерваторів. Хоча Ханніті випустив у ефір сегмент, у якому експрезидент вихвалявся тим, що міг зупинити війну, він пропустив частину, де Трамп розкрив свій план.

Натомість, невдовзі після того, як Трамп каже: "Я міг би домовитися", аудіо швидко пропускає приблизно 30 секунд часу для виступу, перш ніж повернутися до місця, де колишній президент повертається до своєї скарги, що "Китай більше не поважає Сполучені Штати".

Крім твердження, за яким він вважає, що зупинив би Росію від вторгнення в Україну, уклавши угоду, яка дозволяє окупантам захопити частину України, Трамп також сказав про велику кількість жертв внаслідок агресії РФ і знов повторив, що цього мовляв "ніколи б не трапилося під його наглядом".

До слова, наприкінці лютого Дональд Трамп висловлював думку, що повномасштабну війну Росії проти України можна закінчити за одну добу, зробивши два телефонні дзвінки – Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському

Нагадаємо, колишній голова Білого дому Дональд Трамп офіційно висунув свою кандидатуру на вибори президента США 2024 року. Трамп уже створив свій передвиборчий штаб і оголосив себе кандидатом у президенти.

До цього Трамп назвав вибори 2020 року "масовим шахрайством", закликав скасувати дію Конституції США та визнати його президентом.

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