Трамп допустив продовження перемир’я між Україною та РФ після 11 травня

Президент США Дональд Трамп не виключив, що перемир’я між Україною та Росією може продовжитися і після 11 травня.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Rapid Response 47.

Під час інтерв’ю журналісти запитали Трампа, чи очікує він, що оголошене триденне перемир’я між Україною та РФ триватиме довше встановленого терміну.

У відповідь американський президент заявив, що такий сценарій можливий.

«Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося», — сказав Трамп.

Він також наголосив на масштабних людських втратах через війну.

«Росія і Україна — це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це безумство», — заявив президент США.

Трамп додав, що не виключає продовження режиму припинення вогню.

«Так що цілком може бути», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною та обмін полоненими.

Пізніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

