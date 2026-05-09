Трамп допустив продовження перемир’я між Україною та РФ після 11 травня
Американський президент заявив, що такий сценарій можливий.
Президент США Дональд Трамп не виключив, що перемир’я між Україною та Росією може продовжитися і після 11 травня.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Rapid Response 47.
Під час інтерв’ю журналісти запитали Трампа, чи очікує він, що оголошене триденне перемир’я між Україною та РФ триватиме довше встановленого терміну.
У відповідь американський президент заявив, що такий сценарій можливий.
«Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося», — сказав Трамп.
Він також наголосив на масштабних людських втратах через війну.
«Росія і Україна — це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це безумство», — заявив президент США.
Трамп додав, що не виключає продовження режиму припинення вогню.
«Так що цілком може бути», — підсумував він.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною та обмін полоненими.
Пізніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.