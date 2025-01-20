Трамп доручив помічникам організувати розмову з Путіним - CNN

Трамп знову заявив, що зупинить війну в Україні.

Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями після того, як він складе присягу, з метою розмови обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати покласти край війні в Україні, повідомляють обізнані з ситуацією люди.

Про це пише CNN.

"Трамп, як кандидат, пообіцяв припинити конфлікт протягом дня після присяги. Але напередодні його інавгурації мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення", - йдеться у повідомленні.

Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства — у тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Чиновники з команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з Путіним кілька тижнів тому. Незрозуміло, чи була остаточно визначена дата розмови.

Як тільки Трамп вступить на посаду, офіційні особи США та Росії зможуть серйозно почати роботу над організацією особистої зустрічі. Новий президент сказав, що переговори вже організовуються, але Кремль сказав, що почекає, поки Трамп прийде на посаду, щоб розпочати офіційну підготовку.

"Будь-які переговори між двома президентами відображатимуть різкий відхід від підходу президента Джо Байдена. Він не спілкувався безпосередньо з Путіним майже три роки, побоюючись, що будь-яка розмова буде корисною для вирішення конфлікту", - пише видання.

"Здебільшого невідомо, наскільки Трамп планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо постачання зброї та розвідувальної інформації Києву, і — окрім виступу проти вступу України до НАТО. Він також не уточнив, хто заплатить за відновлення України, хоча, виходячи з його попередніх коментарів, навряд чи це будуть Сполучені Штати", - йдеться у повідомленні.

CNN звернувся до перехідної команди Трампа за коментарем.

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Раніше в команді Дональда Трампа заявили, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти сильну угоду про припинення вогню з Росією

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