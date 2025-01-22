Трамп доручив своєму спецпредставнику закінчити війну: WSJ оцінило можливості Келлога

Новий президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні генерал-лейтенанту Кіту Келлогу закінчити війну за сто днів. Втім, журналісти вважають, що роль Келлога в ролі спеціального посланника - це скоріше "початковий гамбіт" у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам

Про це йдеться у статті видання The Wall Street Journal, .

Наразі не очевидно, як представник Келлог консультуватиме Трампа з питань переговорів, але не очевидно, що президенту США потрібні поради. Своєю чергою, ексрадник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон заявив: одного разу чув, як Трамп сказав, що йому подобається Келлог, тому що він "ніколи не висловлює своєї думки, якщо я її не питаю".

За словами колишніх колег, військовий досвід Келлога може бути важливим для Трампа, коли він зважуватиме наслідки продовження або відмови від допомоги Україні. Втім, Келлог ніколи не працював дипломатом, і, "якщо його досвід роботи в Білому домі про щось свідчить, він не братиме участі в реальних переговорах із Росією", зазначають вони.

Водночас російські ЗМІ та чиновники Кремля критично сприйняли як Келлога, так і його мирний план. Зокрема, політолог і експерт з питань оборони з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс, назвав Келлога серйозним мислителем, чия присутність в орбіті Трампа має надати вагомості рішенням Білого дому щодо України. Однак, за його словами, особисті нападки Кремля на Келлога і його план не обіцяють нічого хорошого для будь-якої угоди.

"Переговори ще навіть не почалися, а вони вже переслідують головного американця, який бере участь у цьому. Це не сприяє переговорам або навіть припиненню вогню", - сказав він.

Нагадаємо, президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Кремль готовий вести переговори зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Втім, статися це може лише за виконання Києва певних умов.

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