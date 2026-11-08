ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

Трамп доручив Мін’юсту розслідувати дії демократів: у чому їх звинувачує

Президент США заявив про нібито листи з погрозами посадовцям та донорам Республіканської партії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручає Міністерству юстиції США негайно розслідувати дії лідерів Демократичної партії. Президент звинуватив їх у розсиланні листів із погрозами.

Про це він написав у Truth Social.

«Політичні лідери демократів розіслали листи з погрозами багатьом людям — абсолютно невинним громадянам», — заявив Трамп.

За його твердженням, демократи погрожують імпічментом генеральному прокурору та іншим посадовцям, а донорам республіканців — ув’язненням. Президент назвав це «здирництвом найвищого рівня» та «юридичною війною».

Окремо він згадав сенаторку від Мічигану Еліссу Слоткін, якій приписав намір переслідувати молодих прихильників республіканців.

Заява пролунала після проміжних виборів 3 листопада, за підсумками яких демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу США.

Нагадаємо, що раніше Трамп накинувся на демократів і заговорив про імпічмент: деталі нової заяви

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie