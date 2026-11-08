Трамп доручив Мін’юсту розслідувати дії демократів: у чому їх звинувачує

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що доручає Міністерству юстиції США негайно розслідувати дії лідерів Демократичної партії. Президент звинуватив їх у розсиланні листів із погрозами.

Про це він написав у Truth Social.

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«Політичні лідери демократів розіслали листи з погрозами багатьом людям — абсолютно невинним громадянам», — заявив Трамп.

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За його твердженням, демократи погрожують імпічментом генеральному прокурору та іншим посадовцям, а донорам республіканців — ув’язненням. Президент назвав це «здирництвом найвищого рівня» та «юридичною війною».

Окремо він згадав сенаторку від Мічигану Еліссу Слоткін, якій приписав намір переслідувати молодих прихильників республіканців.

Заява пролунала після проміжних виборів 3 листопада, за підсумками яких демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу США.

Нагадаємо, що раніше Трамп накинувся на демократів і заговорив про імпічмент: деталі нової заяви

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