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Трамп доручив Мін’юсту розслідувати дії демократів: у чому їх звинувачує
Президент США заявив про нібито листи з погрозами посадовцям та донорам Республіканської партії.
Президент США Дональд Трамп заявив, що доручає Міністерству юстиції США негайно розслідувати дії лідерів Демократичної партії. Президент звинуватив їх у розсиланні листів із погрозами.
Про це він написав у Truth Social.
«Політичні лідери демократів розіслали листи з погрозами багатьом людям — абсолютно невинним громадянам», — заявив Трамп.
За його твердженням, демократи погрожують імпічментом генеральному прокурору та іншим посадовцям, а донорам республіканців — ув’язненням. Президент назвав це «здирництвом найвищого рівня» та «юридичною війною».
Окремо він згадав сенаторку від Мічигану Еліссу Слоткін, якій приписав намір переслідувати молодих прихильників республіканців.
Заява пролунала після проміжних виборів 3 листопада, за підсумками яких демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу США.
Нагадаємо, що раніше Трамп накинувся на демократів і заговорив про імпічмент: деталі нової заяви