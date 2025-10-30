Трамп доручив Пентагону випробувати ядерну зброю вперше від 1992 року

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що дав вказівку Пентагону розпочати випробування ядерної зброї «на рівній основі» з Росією та Китаєм. Це стало відвертою спробою продемонструвати військову міць Сполучених Штатів напередодні важливої торговельної зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Про це пише The Washington Post із посиланням на повідомлення Трампа в соцмережі Truth Social.

Його заява «сигналізує про скасування десятиліть ядерної політики США, що може мати далекосяжні наслідки для відносин з ключовими супротивниками».

«Востаннє США проводили ядерні випробування у 1992 році, після чого президент Джордж Буш-старший запровадив мораторій на їх проведення після завершення Холодної війни», — нагадує видання

Заява Трампа та реакція Кремля

Трамп написав, що процес розпочнеться негайно і є відповіддю на програми випробувань в інших країнах.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков висловив занепоклєння заявами Трампа, наголосивши на світовому мораторії на ядерні випробування.

«Президент Трамп згадав, що нібито інші країни проводять випробування ядерної зброї, але ми не знали, що хтось проводив випробування дотепер», — сказав Пєсков.

Він також нагадав про заяву президента Путіна: «Якщо хтось відхилиться від мораторію, Росія діятиме відповідно».

Пєсков уточнив, що нещодавні випробування Росією ядерної крилатої ракети «Буревісник» та великої торпеди «Посейдон» є випробуваннями систем доставки, а не ядерними вибухами.

Несподіваний анонс перед зустріччю із Сі

У виданні зауважують, що Трамп опублікував повідомлення про відновлення випробувань, коли його гелікоптер прямував на зустріч із Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі, яку Трамп назвав «дивовижною» і яка завершилася річною торговою угодою, президент повідомив журналістам, що деталі про випробування будуть оприлюднені пізніше. Водночас Трамп не підтвердив, що обговорював із Сі Цзіньпіном програму ядерних озброєнь Китаю.

Тривога серед експертів та питання міжнародних договорів

Анонс Трампа викликав занепокоєння серед експертів з контролю над озброєннями, які назвали цей крок ескалаційним та непотрібним.

Деріл Кімбол, виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями, заявив, що США не мають технічних, військових чи політичних причин відновлювати ядерні вибухові випробування.

Експерти також зауважили, що Національна адміністрація з ядерної безпеки не готова до негайного відновлення випробувань і потребуватиме щонайменше 36 місяців для підготовки підземних випробувань.

Заява Трампа пролунала після того, як незалежні аналітики заявили, що Китай проводить одну з «найбільших та найшвидших кампаній модернізації» серед дев’яти ядерних держав. За оцінками, Китай може перевищити 1000 боєголовок до 2030 року (для порівняння, США мають близько 3700, Росія — 4300).

Багато країн, включно зі США, Росією та Китаєм, підписали Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) 1996 року, але він так і не набув чинності, оскільки ключові країни, зокрема США, його не ратифікували.

Експерти вважають, що такий крок США може спровокувати Пекін прискорити свої ядерні дослідження, щоб «не відставати».