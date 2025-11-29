Трамп довірив зятю просування мирної угоди між РФ та Україною: яку роль відіграє Джаред Кушнер

Джаред Кушнер просуватиме мирний план Трампа / © Reuters

Поки офіційні дипломати намагаються знайти важелі впливу, президент США Дональд Трамп робить ставку на перевірених людей із власної родини. Джаред Кушнер, зять Трампа та його колишній радник, несподівано повернувся до активної зовнішньої політики. Саме він став однією з ключових фігур у тіньових переговорах щодо завершення війни в Україні і використовуватиме свій досвід укладання складних угод на Близькому Сході.

Про це пише Financial Times.

«Вирішувач» проблем Трампа

Минулої неділі в Женеві українські посадовці були здивовані, побачивши за столом переговорів Джареда Кушнера, який щось несамовито друкував на своєму ноутбуці. Як зазначив Сергій Кислиця, спочатку це викликало подив, але згодом його залученість оцінили позитивно. Кушнер, який одружений з Іванкою Трамп, давно виконує роль неофіційного посланця для «неможливих місій» тестя.

Під час першого терміну Трампа він займався нормалізацією стосунків між Ізраїлем та арабськими країнами. Нещодавно він допомагав укласти угоду між Ізраїлем і ХАМАС у Газі. Тепер його завдання — змусити замовкнути гармати в Україні.

Сам Трамп не приховує своєї довіри до родича.

«Ми завжди кличемо Джареда, коли хочемо закрити угоду. Нам іноді потрібен цей мозок», — заявив Трамп у жовтні.

«Модель Гази» та зв’язки з росіянами

За даними джерел видання, команда Трампа намагається застосувати в Україні той самий підхід, що спрацював у Газі. Там «план із 20 пунктів» призвів до хиткого припинення вогню та звільнення заручників. Тепер Кушнер разом зі спецпосланцем Стівом Віткоффом намагаються написати аналогічний сценарій для Києва та Москви.

Втім, перший чорновий варіант цього документа викликав занепокоєння у європейських союзників Києва. Вони побоюються, що текст був настільки близьким до вимог Росії, що фактично означав капітуляцію.

Тривогу викликає і той факт, що Кушнер та Віткофф консультувалися з російськими чиновниками, зокрема з Кирилом Дмитрієвим — головою російського суверенного фонду. Дмитрієв та Кушнер знайомі ще з 2019 року.

Візит до Кремля

Кульмінацією цих зусиль може стати особиста зустріч перемовників із російським диктатором. Дональд Трамп натякнув, що вже наступного тижня його представники можуть полетіти до Москви, щоб спробувати «фіналізувати» мирний план.

«Стів Віткофф їде, можливо, з Джаредом. Я не впевнений щодо поїздки Джареда, але він залучений у процес, він розумний хлопець, і вони збираються зустрітися з президентом Путіним», — сказав Трамп.

Експерти зазначають, що такий підхід свідчить про фірмовий стиль Трампа: «політика через особистості». Замість формальних інституцій та узгоджених стратегій, доля геополітики вирішується у вузькому колі довірених осіб та родичів.

