Трамп дуже хоче, але не може зняти санкції з Росії: Портников назвав причини

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа не може зняти санкції проти Росії та налагодити економічні зв’язки через небажання Кремля припинити агресію.

Про це заявив журналіст Віталій Портников в етері Еспресо.

«Мені здається, що остання розмова між Трампом та Путіним відбулась лише тому, що американський президент очікував від російського якогось посередництва між Іраном, з яким він теж не може дійти реальної домовленості. Ця розмова взагалі не стосувалась України», — зазначив Портников.

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За його словами, Путін просто скористався нагодою, аби висловити свій гнів, а Трамп, якого тема України не дуже цікавила, відповів щось формальне.

«Путін лише скористався можливістю, щоб проінформувати про свій гнів, а оскільки Трампа Україна не дуже цікавила, він сказав щось про те, щоб російський диктатор не атакував Київ, чи навпаки. Трампа цікавив лише Іран. На зустрічі з Мерцом він теж щось говорив. Це не має жодного значення, важливі лише його дії», — пояснив журналіст.

Портников вважає, що Трамп дуже хоче відновити економічну співпрацю з Росією, однак дії Кремля ставлять його в безвихідь.

«Якщо Путін не збирається припиняти вогонь, то Дональд Трамп опиняється в глухому куті. Він не може скасувати санкції проти Росії, хоча дуже цього хоче. Адже він продовжує дуже вірити в можливість якихось економічних оборудок з Росією, а Путін не дає йому таких можливостей», — заявив Портников.

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Він також зауважив, що США вже не беруть участі у мирному процесі між Україною та Росією.

«Трамп не може бути учасником переговорного процесу. Ми вже помітили, що США фактично вийшли з переговорного процесу між Україною та Росією. Сьогодні США роблять все можливе, щоб Київ і Москва розмовляли без них», — наголосив він.

Крім того, американський президент прагне зняти з себе відповідальність за війну.

«Трамп весь час намагається зняти з себе відповідальність за те, що відбувається. Він також намагається зробити все можливе, щоб не бути в його картині світу й американських медіа співучасником путінських злочинів. А дорожньої карти, як діяти далі, в Трампа просто немає. Я не впевнений, що буде в найближчому майбутньому», — підсумував Портников.

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Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа свідомо утримується від тиску на Китай попри те, що Пекін залишається одним з головних економічних і технологічних донорів російської воєнної машини.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив президенту США Дональду Трампу під час зустрічі в Овальному кабінеті в четвер, 5 травня, що Білий дім має «сильну позицію», щоб змусити Кремль зупинити війну проти України.