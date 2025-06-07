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Трамп дуже хоче, але не може зняти санкції з Росії: Портников назвав причини
Дональд Трамп прагне відновити економічну співпрацю з Росією, однак це неможливо через відмову Москви припинити війну.
Адміністрація президента США Дональда Трампа не може зняти санкції проти Росії та налагодити економічні зв’язки через небажання Кремля припинити агресію.
Про це заявив журналіст Віталій Портников в етері Еспресо.
«Мені здається, що остання розмова між Трампом та Путіним відбулась лише тому, що американський президент очікував від російського якогось посередництва між Іраном, з яким він теж не може дійти реальної домовленості. Ця розмова взагалі не стосувалась України», — зазначив Портников.
За його словами, Путін просто скористався нагодою, аби висловити свій гнів, а Трамп, якого тема України не дуже цікавила, відповів щось формальне.
«Путін лише скористався можливістю, щоб проінформувати про свій гнів, а оскільки Трампа Україна не дуже цікавила, він сказав щось про те, щоб російський диктатор не атакував Київ, чи навпаки. Трампа цікавив лише Іран. На зустрічі з Мерцом він теж щось говорив. Це не має жодного значення, важливі лише його дії», — пояснив журналіст.
Портников вважає, що Трамп дуже хоче відновити економічну співпрацю з Росією, однак дії Кремля ставлять його в безвихідь.
«Якщо Путін не збирається припиняти вогонь, то Дональд Трамп опиняється в глухому куті. Він не може скасувати санкції проти Росії, хоча дуже цього хоче. Адже він продовжує дуже вірити в можливість якихось економічних оборудок з Росією, а Путін не дає йому таких можливостей», — заявив Портников.
Він також зауважив, що США вже не беруть участі у мирному процесі між Україною та Росією.
«Трамп не може бути учасником переговорного процесу. Ми вже помітили, що США фактично вийшли з переговорного процесу між Україною та Росією. Сьогодні США роблять все можливе, щоб Київ і Москва розмовляли без них», — наголосив він.
Крім того, американський президент прагне зняти з себе відповідальність за війну.
«Трамп весь час намагається зняти з себе відповідальність за те, що відбувається. Він також намагається зробити все можливе, щоб не бути в його картині світу й американських медіа співучасником путінських злочинів. А дорожньої карти, як діяти далі, в Трампа просто немає. Я не впевнений, що буде в найближчому майбутньому», — підсумував Портников.
Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа свідомо утримується від тиску на Китай попри те, що Пекін залишається одним з головних економічних і технологічних донорів російської воєнної машини.
Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив президенту США Дональду Трампу під час зустрічі в Овальному кабінеті в четвер, 5 травня, що Білий дім має «сильну позицію», щоб змусити Кремль зупинити війну проти України.