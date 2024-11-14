Трамп готується привести Україну та Росію за стіл переговорів — майбутній радник з нацбезпеки США

Майбутній радник з національної безпеки США Майк Волц розкрив плани Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні шляхом переговорів між сторонами.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну.

Про це заявив майбутній радник з національної безпеки США Майк Волц в коментарі "Голосу Америки".

"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони за стіл переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", – сказав Волц.

Він додав, що бачення безпекової політики щодо України залежить від новообраного президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, що на посаді радника з нацбезпеки Волц замінить Джейка Саллівана. Радник з національної безпеки – це вагома посада в президентській адміністрації, яка, однак, не вимагає затвердження Сенатом.

Про намір призначити колишнього офіцера-спецпризначенця, конгресмена Майка Волца на посаду радника з національної безпеки у своїй майбутній адміністрації Дональд Трамп оголосив 12 листопада.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal написало, що люб’язність між новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним приховує "глибоку напруженість".

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