Трамп вважає, що грає геніальну шахову партію, у підсумку якої "Зеленському доведеться поступитися"

Трамп порівняв ситуацію з війною України з Росією з шаховою партією.

Президент США Дональд Трамп поділився думкою, що він насправді захищає Україну, а президенту України Володимиру Зеленському не залишиться іншого вибору, окрім як поступитися.

Відповідний текст американський лідер розмістив на своїй сторінці в соцмережі Truth, яка не доступна в Україні.

В дописі зазначається, Трамп насправді захищає Україну, не втягуючи США у війну. В цьому полягає його геніальність. Тому треба "відступити і прийняти умови Трампа".

"Домовляючись про угоду щодо корисних копалин, Трамп забезпечує участь американців у гірничодобувній промисловості України. Це завадить Росії розпочати вторгнення, оскільки напад на Україну поставить під загрозу життя американців – щось, що змусить США відповісти", - йдеться у тексті.

В дописі зазначається, що Трамп грав з обох сторін, як майстерний шахіст.

"У підсумку Зеленському не залишиться нічого іншого, як поступитися, тому що без підтримки США Україна не може виграти у затяжній війні проти Росії. І як тільки американські компанії почнуть гірничодобувні операції в Україні, Путін не зможе атакувати без спричинення масових міжнародних наслідків", - йдеться у дописі.

Текст закінчується фразою: "Не недооцінюйте Дональда Трампа. У цій шаховій партії він на десять ходів попереду всіх".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі в Білому домі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Трамп після суперечки із Зеленським зробив заяву, що, мовляв, український президент "не готовий до миру".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі в Білому домі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Трамп після суперечки із Зеленським зробив заяву, що, мовляв, український президент "не готовий до миру".

Читайте також: