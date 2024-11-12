Трамп хоче призначити радником з нацбезпеки Уолца, який закликав "переглянути цілі США в Україні"

Уолц заявив, що США повинну бути готовими до конфлікту з Китаєм.

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити радником із національної безпеки Майкла Уолца, який критикує Китай за діяльність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що Уолц на цій посаді відповідатиме за формування ключових питань національної безпеки та координацію з іншими агентствами.

Крім того, видання повідомляє, що призначення радника з нацбезпеки не потребує погодження з Сенатом.

Майкл Уолц після початку повномасштабного вторгнення РФ до України закликав президента Джо Байдена виділити Києву більше допомоги для захисту. Проте, минулого місяця він заявив, що США повинні переглянути свої цілі в Україні.

"Чи на користь Америки, чи збираємося ми вкладати час, кошти та ресурси, які нам зараз так потрібні в Тихому океані?", - запитав він.

Разом з тим він виступає проти виходу США з НАТО і підтримує тезу про те, що союзники у Європі повинні платити більше для забезпечення власних безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може призначити новим головою Державного департаменту сенатора від штату Флорида Марко Рубіо.

Крім того, ми раніше інформували, що команда Трампа обговорює "балтійський варіант" щодо окупованих територій України.

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