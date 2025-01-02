Трамп хоче залишити для Путіна можливість піти без втрати обличчя – ексрадник президента США

Обраний президентом США Дональд Трамп у контексті війни в Україні намагатиметься залишити відкритою можливість для президента РФ Володимира Путіна не втратити обличчя в очах його власного режиму. Водночас республіканець вживатиме таких заходів, які дозволять Україні зайняти сильну позицію на переговорах.

Таку думку американський дипломат, спецпредставник Держдепартаменту з питань України (2017-2019) Курт Волкер висловив у інтерв’ю для LIGA.net.

Волкер відповів на запитання, чи не повторить Трамп помилку президента України Володимира Зеленського, який 2019 року вважав, що з Путіним можна про щось домовитися.

"Я думаю, що Трамп розуміє, що ви повинні створити позицію сили, з якою Путіну доведеться мати справу, на яку він повинен реагувати. Так що це – не просто говорити, довіряти і сподіватися, що він на щось погодиться. Потрібно створити факти, з якими йому доводиться мати справу: що Росія не зможе успішно продовжувати війну. Саме це ви повинні забезпечити. Думаю, Трамп це розуміє", – розповів американський дипломат.

Водночас, зазначив він, Трамп також дуже обережний, "щоб не персоналізувати суперечку з Росією, звинувачуючи Путіна в чомусь".

"Тому він хоче залишити відкритою можливість для Путіна фактично піти і не втратити остаточно обличчя в очах свого власного режиму. Тому він намагається не демонізувати Путіна. Разом з тим я вважаю, що він вживатиме таких заходів, які дозволять Україні зайняти сильну позицію. Я б сказав, що це як військова допомога Україні, так і санкції проти російського енергетичного сектору", – зауважив Волкер.

Він зазначив, що США збираються нарощувати видобуток та експорт нафти й газу, а також намагатимуться знизити світові ціни, що вплине на російський бюджет.

"Водночас, якщо ми почуємо від Путіна, що він не хоче закінчувати війну, Трамп, швидше за все, також посилить санкції. Тому я вважаю, що ця комбінація повинна містити посилення тиску на Росію", – додав ексспецпредставник Держдепу.

Якою буде друга каденція Трампа?

Він також відповів, чим відрізнятиметься друга каденція Трампа від першої. Волкер зауважив, що вперше президентську посаду політик здобув після того, як США 16 років здійснювали інтервенції по всьому світу. На той момент американці втомилися від цього і думали, що "ми робимо занадто багато, нам потрібно відступити і зосередитися насамперед на Америці. Так, як було у гаслі Трампа".

"Тож він тоді мав намір, щоб ми відступили. Цього разу, коли він обійме посаду 2025 року – світ у вогні. Ми маємо війну Росії проти України, війну на Близькому Сході, іранські проксі атакують Ізраїль, є зростання напруженості та загроз з боку Китаю. Він (Трамп – ред.) пов’язує це з американською слабкістю. Замість надмірної активності Обами він бачить слабкість Байдена, що є проблемою. А це означає, що зараз потрібен інший підхід, який полягає у відновленні позиції сили", – пояснив дипломат.

Він також нагадав, що Трамп постійно посилається на гасло експрезидента США Рональда Рейгана про мир через силу.

"Отже, це інший менталітет, що був у нього 2017 року", – зазначив Волкер.

До слова, наприкінці грудня 2024 року Путін напряму відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на 10 років як умову припинення війни.

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