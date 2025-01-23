Трамп хоче зустрітися з Путіним: у Польщі розкритикували таку ідею

Російський "фюрер" Володимир Путін повинен заслужити зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Інакше - це дасть диктаторові хибне уявлення про свою вагу.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Українського сніданку в Давосі, повідомляє "Укрінформ".

"Але є одна порада, яку я хотів би дати адміністрації (Трампа - Ред.), виходячи з досвіду країни, яка попереджала решту світу про Путіна. Вона наступна: це не той Путін, якого Трамп знав під час своєї першої каденції. Я скептично налаштований, аби дарувати Путіну зустріч (із Трампом - Ред.) заздалегідь", - висловився польський міністр.

За словами Сікорського, що президент Сполучених Штатів – це лідер вільного світу. Натомість диктатор Володимир Путін – це маргінал і військовий злочинець, обвинувачений у викраденні український дітей.

"Я б порадив, щоб Путін заслужив право на зустріч. Якщо це станеться рано, це піднесе його над його важливістю і дасть йому хибне уявлення", – наголосив Сікорський.

Нагадаємо, новий американський президент Дональд Трамп висловився про свою обіцянку "завершити війну в Україні за день" та заявив, що намагатиметься зробити це якомога швидше.

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