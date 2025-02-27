Трамп хотів скасувати візит Зеленського до США: деталі від ЗМІ

Напередодні Зеленський отримав повідомлення від американської адміністрації із закликом не приїжджати на зустріч із Трампом.

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона міг бути скасований американською стороною, якби президент Франції Емманюель Макрон не втрутився та не переконав президента США Дональда Трампа змінити рішення.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на французьке дипломатичне джерело.

За інформацією видання, візит Зеленського до Вашингтона, запланований на 28 лютого, спершу було скасовано американською стороною. Однак його врешті підтвердили після телефонного дзвінка Макрона до Трампа.

Повідомляється, що 26 лютого президент України отримав повідомлення від американської адміністрації із закликом не приїжджати до США на зустріч із Трампом. Тоді Зеленський звернувся до Макрона, який особисто зв’язався з президентом США, попросивши його прийняти українського лідера і запевнивши, що гарантує цей візит.

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У результаті Трамп погодився, оголосивши 26 лютого, що прийме Зеленського в Білому домі.

Нагадаємо, раніше Трамп підтвердив, що Зеленський приїде до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про рідкісноземельні мінерали та відновлення зруйнованої війною України.