Політика
86
1 хв

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки та вимагатиме від Путіна припинити війну — МЗС Франції

Президент США Дональд Трамп пообіцяв на зустрічі з диктатором Путіним вимагати припинення вогню в Україні та взяти участь у наданні гарантій безпеки разом з європейськими партнерами.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

На Алясці президент США Дональд Трамп планує вимагати від російського диктатора Путіна припинення вогню та пообіцяв долучитися до гарантій безпеки Україні спільно з міжнародними партнерами.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у соцмережі X.

Він розповів, що під час відеоконференції 13 серпня Трамп чітко запевнив Україну та її союзників, що на зустрічі з Путіним наполягатиме на безумовному припиненні вогню.

Крім того, американський президент наголосив, що будь-які переговори щодо територіальних питань відбуватимуться лише за участі президента України Володимира Зеленського.

«Також (Трамп зазначив. — ред.), що США долучаться до гарантій безпеки, розроблених коаліцією країн-добровольців, об’єднаних Францією, Великою Британією та Німеччиною», — повідомив Барро.

Раніше повідомлялося, що президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Трамп під час обговорення з європейськими лідерами поділився «трьома дуже важливими цілями» своєї майбутньої зустрічі з Путіним.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання.

