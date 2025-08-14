- Дата публікації
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки та вимагатиме від Путіна припинити війну — МЗС Франції
Президент США Дональд Трамп пообіцяв на зустрічі з диктатором Путіним вимагати припинення вогню в Україні та взяти участь у наданні гарантій безпеки разом з європейськими партнерами.
На Алясці президент США Дональд Трамп планує вимагати від російського диктатора Путіна припинення вогню та пообіцяв долучитися до гарантій безпеки Україні спільно з міжнародними партнерами.
Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у соцмережі X.
Він розповів, що під час відеоконференції 13 серпня Трамп чітко запевнив Україну та її союзників, що на зустрічі з Путіним наполягатиме на безумовному припиненні вогню.
Крім того, американський президент наголосив, що будь-які переговори щодо територіальних питань відбуватимуться лише за участі президента України Володимира Зеленського.
«Також (Трамп зазначив. — ред.), що США долучаться до гарантій безпеки, розроблених коаліцією країн-добровольців, об’єднаних Францією, Великою Британією та Німеччиною», — повідомив Барро.
Раніше повідомлялося, що президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Трамп під час обговорення з європейськими лідерами поділився «трьома дуже важливими цілями» своєї майбутньої зустрічі з Путіним.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання.