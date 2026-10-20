Трамп готовий обговорювати завершення війни без Зеленського: хто може сісти за стіл переговорів

Путін, Сі, Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення завершення війни в Україні. Водночас американський президент не виключає проведення таких переговорів без участі Володимира Зеленського.

Про це повідомляє CBS News.

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Перед від'їздом із Вашингтона на передвиборчий мітинг у Канзасі журналісти запитали Трампа, чи погодиться він на тристоронні переговори з Путіним і Сі без українського президента.

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У відповідь глава Білого дому запевнив, що готовий зробити все можливе для завершення війни, незалежно від складу учасників зустрічі.

«Якщо президент Сі захоче провести таку зустріч, я погоджуся. Упевнений, ми поговоримо й про інші питання, зокрема про торгівлю. Але так, я готовий», — заявив Трамп.

Трамп знову розкритикував Зеленського

Американський президент також прокоментував позицію України та Росії щодо переговорного процесу.

Зокрема, він заявив, що Москва нібито поводилася нормально щодо України та зробила не так багато.

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«Росія, відверто кажучи, поводилася нормально щодо України. Вони не так уже й багато робили», — стверджує очільник Білого дому.

Крім того, Трамп відповів на слова Зеленського про те, що американський президент опинився на неправильному боці історії.

«Зеленський не розуміє, про що говорить. Зеленський — людина, яка мала домогтися завершення цієї війни вже давно», — заявив він.

Водночас Трамп висловив думку, що Україну на мирних переговорах має представляти інша людина.

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«Я думаю, настав час, щоб від імені України переговори вів хтось інший», — додав президент США.

Де можуть зустрітися Трамп, Путін і Сі Цзіньпін

За повідомленнями ЗМІ, ідею тристоронньої зустрічі запропонував Путін під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня.

Переговори можуть відбутися в китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, запланованого на 18–19 листопада.

Водночас остаточної домовленості про проведення зустрічі наразі немає.

Окремо Трамп торкнувся питання підтримки Ірану з боку Росії та Китаю. За його словами, Москва й Пекін зробили для Тегерана дуже мало у військовому протистоянні зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про готовність особисто зустрітися з американськими переговорниками. За його словами, новий раунд переговорів між Україною та США може відбутися вже 20 або 21 жовтня.

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