Трамп готовий тиснути на Україну, щоб прийняти "чудовий" план Путіна – аналітик

Володимир Путін і Дональд Трамп / © Associated Press

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Критика президента США Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського і відмова обговорювати продаж ракет для систем Patriot може свідчити лише про те, що очільник Білого дому готовий тиснути на Київ, «щоб прийняти чудовий план Путіна».

Таку думку висловив інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса та пояснив, у чому полягає цей план президента Росії Володимира Путіна.

Фурса висловив думку, чому раптом Трамп знову взявся атакувати Зеленського і свого попередника Джо Байдена, «звинувачуючи Україну у тому, що на Україну напала Росія». Економіст вважає, що президент США порозмовляв зі своїм представником Стівом Віткоффом, який повернувся з Росії, де «дуже добре посидів із Путіним».

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«І тепер (Трамп — ред.) розповідає всім, що вони близькі як ніколи, скоро буде супер-пупер партнерство. А ще — що є якісь ідеї Путіна, які чудово зайшли Уіткофу. І про українські 5 областей, і навіть про 5-у статтю НАТО. Так щось солодко наспівав цей Уіткоф своєму дружбану Трампу, що той навіть забув, що він найкращий укладач угод у світі і не підхопив ідею продати зброю Україні на пару десятків мільярдів доларів. Що, певно, дуже здивувало американських виробників зброї, які зазвичай були дуже республіканцями», — йдеться у повідомленні банкіра.

Що Путін міг запропонувати Віткоффу?

Фурса поділився своїми припущеннями того, що Віткофф міг почув від Путіна під час зустрічі.

«Певно, російський диктатор розповів і йому, що він, звісно, взагалі не проти миру, але хоче відразу сталого миру, на 100% миру, вічного миру і вічного партнерства. Дуже вигідного партнерства, особливо для Нью-Йоркських девелоперів. А для цього всього лише і треба, що змусити Україну капітулювати і віддати Херсон і Запоріжжя. І тоді Україна втратить лише 25% території. Про які якраз згадав Трамп у своїх промовах», –написав економіст.

На його думку, Путін намагається донести, що через це він «ніяк не йде на ці напівміри з припиненням вогню, так що не треба на нього сильно злитися і треба просто зрозуміти і прийняти».

«От Уіткоф і зрозумів. Скільки там йому ще чемоданів аргументів насипали — невідомо, звісно», — зауважив банкір.

Він також висловив переконання, що Віткофф переказав Трампу від Путіна, що удар по Сумах був начебто просто помилкою.

І тепер представник президента США заявляє, що вони разом з Трампом і президентом Росії перебувають на порозі чогось дуже важливого.

Трамп може звинуватити Україну у відмові від угоди

Якщо ж на таку угоду не погодиться Україна, то у Трампа звинувачуватимуть в усьому Київ, пояснив Фурса.

«А якщо Україна не погодиться на таку угоду, то це ж Україна винна. Бо спочатку змусила Путіна напасти, вступивши у змову з клятим Байденом, а потім відмовляється капітулювати. І не дає всьому світу стати щасливим. Заважає, нарешті, продемонструвати світу, що Трамп — найкращий укладач угод. Хоч якоїсь однієї малюсінької угоди. Хоч з пінгвінами», — роз’яснив аналітик передбачувану логіку Вашингтона.

«Так що наїзд на Зеленського і відмова обговорювати продаж ракет для патріотів може свідчити лише про те, що Трамп готовий тиснути на Україну, щоб прийняти чудовий план Путіна», — зазначив економіст.

Водночас він звернув увагу, що досі всі спроби Трампа когось до чогось примусити мали жалюгідний вигляд і били перш за все по самому президенту США. Яскраве свідчення цього — торгівельна війна проти Китаю.

Нагадаємо, після свого візиту до Росії Віткофф заявив, що мирна угода щодо України передбачатиме врегулювання питання «пʼяти територій».